Netanyahu anuncia que Israel controlará a Faixa de Gaza

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que Israel vai controlar a Faixa de Gaza. Nesta segunda-feira (19) foi permitida a entrada de ajuda humanitária na região. Foi a primeira entrega de alimentos, água e remédios desde março. No domingo (18), o exército israelense expandiu as operações no norte e no sul do território. O objetivo é libertar os reféns mantidos pelo Hamas há mais de um ano e meio e derrotar o grupo terrorista. Em Khan Younis, palestinos protestaram.



