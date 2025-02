Nicolás Maduro anuncia exercícios militares nas fronteiras da Venezuela

O ditador Nicolás Maduro anunciou exercícios militares nas fronteiras da Venezuela. O treinamento conta com 150 mil militares e acontece até esta quinta (23). Segundo autoridades, a medida tenta garantir o respeito à soberania do país contra os alvos que ameaçam o regime de Maduro, em especial, a Colômbia. A Venezuela também voltou a fechar a fronteira com o Brasil na manhã de hoje (22).