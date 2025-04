No 100º dia de mandato, Trump assina mais dois decretos que flexibilizam taxas sobre peças e carros

Donald Trump completou nesta terça (29) os 100 primeiros dias de mandato. Ele participa de um evento no estado de Michigan. O presidente americano assinou hoje mais dois decretos para flexibilizar tarifas impostas sobre peças e automóveis e, assim, reduzir os impactos na indústria automobilística. Mais cedo, o secretário do tesouro Scott Bessent criticou a demora da China em buscar um acordo tarifário. Segundo o secretário, o país asiático poderia perder R$ 10 milhões de empregos por causa das sobretaxas. O governo chinês afirmou que não vai ceder à pressão americana.



