No Dia Internacional da Mulher, conheça militares no topo da carreira que assumirão comando da tropa

No Dia Internacional da Mulher, comemorado neste sábado (8), o Jornal da Record destaca a trajetória de mulheres em papéis de liderança nas Forças Armadas e na Segurança Pública. Três médicas e capitãs da Marinha do Brasil estão prestes a serem promovidas a contra-almirantes. Elas seguem o caminho aberto por Dalva Maria Carvalho Mendes, a primeira mulher a se tornar oficial general nas Forças Armadas. Além disso, no Rio de Janeiro , Imê Dela Torres, supervisora na Secretaria Municipal de Ordem Pública, coordena sete equipes com 60 agentes em ações diversas e enfatiza a competência feminina em multitarefas.



