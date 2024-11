No SUS, mais de 1,2 milhão de pacientes aguardam para realizar cirurgias eletivas

No Sistema Único de Saúde, mais de 1,2 milhão de pacientes aguardam para realizar cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas são aquelas que, num primeiro momento, não são consideradas de urgência e, por isso, podem ser agendadas. Mas, com longo tempo de espera, o quadro de saúde do paciente vai se agravando e os riscos do procedimento também. O investimento do governo federal previsto para a redução das filas este ano será de R$ 1,2 bilhão, segundo o Ministério da Saúde - duas vezes mais do que no ano passado.