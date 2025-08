Nove pessoas são presas durante novos protestos contra imigrantes na Inglaterra

Pelo menos nove pessoas foram presas durante protestos contra imigrantes na Inglaterra. Centenas de pessoas foram às ruas neste sábado (2). De um lado, manifestantes levavam bandeiras da Inglaterra e pediam a expulsão dos refugiados. Do outro, ativistas denunciavam o protesto contra os imigrantes. Depois de confrontos, os dois grupos foram separados pela polícia. Nas últimas semanas, dezenas de protestos anti-imigração foram registrados no Reino Unido.



