Nove pessoas são presas por suspeita de envolvimento em sequestros-relâmpagos em SP

Nove pessoas foram presas por suspeita de envolvimento em sequestros-relâmpagos em São Paulo. Os presos fazem parte de duas quadrilhas diferentes, mas que agiam de forma semelhante. As vítimas eram abordadas e mantidas sob ameaça por várias horas, enquanto os criminosos acessavam celulares e contas bancárias. O dinheiro era rapidamente distribuído entre os membros dos grupos, para dificultar o rastreamento. Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que no primeiro trimestre foram registradas 61 ocorrências da chamada extorsão mediante sequestro no estado. Alta de quase 13% em relação ao mesmo período do ano passado.



