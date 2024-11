Novo mandato de Donald Trump pode inspirar o fim das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio

O novo mandato de Donald Trump terá como uma das prioridades ampliar as sanções contra o Irã, país aliado do Hamas e do Hezbollah. A medida pode aumentar a segurança de aliados estadunidenses no Oriente Médio. Hoje (16), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também afirmou que a volta de Trump ao pode encerrar a guerra contra a Rússia. Enquanto o mundo vive essas expectativas, Trump segue com a formação da equipe de governo. Ele anunciou Karoline Leavitt como secretária de imprensa da presidência e porta-voz da Casa Branca. Ela ocupou essa função na campanha republicana e, aos 27 anos, será a pessoa mais jovem a exercer o cargo.