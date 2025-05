Novo ministro da Previdência enfrenta críticas em meio à pressão da oposição para abrir CPI

Apesar da escolha de Wolney Queiroz para substituir Carlos Lupi no comando do Ministério da Previdência ser vista como tentativa de apaziguar o PDT, há rumores de que ele também sabia das fraudes no INSS. No sábado (03), ele se reuniu com o novo presidente do INSS e no domingo (04) esteve novamente no ministério. Em postagem em rede social, diz que quer tomar conhecimento de toda a estrutura, já que antes, como secretário-executivo, estava mais focado em assuntos burocráticos.



