Novo ministro da Previdência vai ao Senado explicar fraude no INSS e afirma ser a favor de CPMI

O novo ministro da Previdência foi até o Senado nesta quinta (15) para dar explicações sobre as fraudes no INSS. Wolney Queiroz afirmou que o governo só entendeu a dimensão do problema durante a operação da Polícia Federal. O ministro também disse ser a favor de uma CPMI para investigar o caso. O clima foi de embate em vários momentos da sessão. O ministro e o senador Sergio Moro chegaram a trocar acusações. Ele disse que o governo pretende usar os bens apreendidos para devolver o dinheiro aos aposentados e pensionistas que foram lesados. A Advocacia-Geral da União já pediu o bloqueio de quase R$ 2,6 bilhões das empresas envolvidas nas fraudes.



