Novo ministro das Comunicações toma posse nesta quarta (7) em Brasília

O novo Ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, tomou posse nesta quarta-feira (07) em Brasília. Frederico de Siqueira Filho foi indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O novo ministro das comunicações afirmou que recebeu do presidente Lula a missão de acelerar as políticas de inclusão digital. O ex-presidente da Telebrás agradeceu pela confiança do presidente Lula e pelo apoio do União Brasil. O ex-ministro Juscelino Filho participou da cerimônia, que também contou com a presença de ministros e parlamentares.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!