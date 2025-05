Novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti se despede do Real Madrid

O novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti disse hoje (23) que está emocionado com o desafio de treinar os únicos pentacampeões mundiais. Amanhã (24), ele se despede do Real Madrid contra o Real Sociedad, pelo campeonato espanhol. nas redes sociais, Vinícius Júnior se despediu do treinador. O atacante escreveu que Ancelotti mudou a vida dele como jogador e pessoa". Ancelotti assumirá a seleção brasileira na segunda-feira (26).



