Número de casos de dengue tem queda de 75%; Ministério da Saúde anuncia novas medidas

O número de casos de dengue nos três primeiros meses de 2025 sofreu uma queda de 75% em relação ao ano passado. Nesta terça (8), o Ministério da Saúde anunciou medidas para enfrentar a doença e reduzir o número de mortes. Entre as ações, está a instalação de até 150 centros de hidratação, com 100 leitos cada, em 80 municípios com mais casos e incidência de transmissão da dengue. Desses, 55 estão no estado de São Paulo. O governo vai investir R$ 300 milhões para implementar as medidas.



