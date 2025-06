Número de imigrantes volta a crescer pela primeira vez em 65 anos, mostra IBGE

Dados divulgados pelo IBGE mostram que o número de imigrantes voltou a crescer pela primeira vez, em 65 anos. Em 2022, mais de um milhão de estrangeiros viviam no Brasil. Um crescimento de 70% em relação a 2010. A maioria dos estrangeiros chegou entre 2013 e 2022. O número de venezuelanos no país cresceu 94 vezes em 12 anos. Essa já é a nacionalidade com mais moradores no Brasil e ultrapassou pela primeira vez os portugueses. Roraima é hoje o estado com maior percentual de estrangeiros. Já o Rio de Janeiro foi o único estado que teve queda no número de imigrantes entre 2010 e 2022.



