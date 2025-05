Número de internações por síndrome respiratória aguda grave cresce no Brasil

O número de internações por síndrome respiratória aguda grave cresceu no país, principalmente entre as crianças. Em Belo Horizonte, as internações de bebês de até um ano aumentaram 184% em abril. Por falta de leitos na UTI pediátrica, os pacientes precisam ser transferidos para outras regiões do estado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!