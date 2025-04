Número de mortos em terremoto em Mianmar passa de 2,7 mil; mais de 4,5 mil pessoas ficaram feridas

O número de mortos no terremoto no Mianmar já passa de 2.700, com mais de 4 mil e quinhentos feridos. Em imagens divulgadas nesta terça-feira (1º), duas adolescentes ficaram presas por mais de 15 horas com a avó nos escombros de um prédio que desabou. Elas conseguiram enviar a localização para as equipes de resgate. Em outro salvamento, uma mulher de 63 anos foi retirada da casa que desabou, 91 horas depois dos tremores. A aliança rebelde que luta contra a junta militar que governa o Mianmar propôs um cessar-fogo para facilitar a entrada de ajuda humanitária no país.



