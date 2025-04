Número de motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro aumenta quase 75% em SP

O número de motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro aumentou quase 75% nos três primeiros meses do ano no estado de São Paulo. Quem for flagrado com grande concentração de álcool no sangue pode ser preso e responder por crime de trânsito. Só em uma blitz na zona leste da capital, 47 condutores se recusaram a fazer o teste. A multa por se recusar a fazer o bafômetro é de quase R$ 3 mil. A infração é considerada gravíssima com a suspensão da carteira por 12 meses.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!