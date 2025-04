Número de processos por atraso na entrega de imóveis novos cresce quase 10%

Um levantamento exclusivo do Jornal da Record mostra que o número de processos por atraso na entrega de imóveis novos cresceu quase 10% em 2024, em relação ao ano anterior. Só em 2025, os processos já passam de mil. Na capital paulista, há cerca de 700 obras em andamento, com 250 mil unidades habitacionais sendo construídas. Segundo o sindicato da Indústria da Construção Civil, o atraso na entrega dos imóveis pode estar relacionado à falta de planejamento e, principalmente, à escassez de mão de obra.



