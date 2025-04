Número de roubos em farmácias sobe e casos chegam a cinco por dia em SP

Nos dois primeiros meses do ano, em média, cinco roubos de farmácias foram registrados por dia no estado de São Paulo. As quadrilhas levam medicamentos de alto custo, como canetas emagrecedoras, e depois revendem no mercado paralelo. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que, entre janeiro e fevereiro de 2025, 309 farmácias foram roubadas no estado. Um crescimento de quase 12% em relação ao mesmo período de 2024.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!