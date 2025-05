Obra do artista Di Cavalcanti é vandalizada por pichadores durante a Virada Cultural em SP

Uma obra do artista Di Cavalcanti foi vandalizada por pichadores durante a Virada Cultural em São Paulo. O painel - tombado como patrimônio histórico - fica na parte externa de um prédio projeto pelo arquiteto Oscar Niemeyer, no centro da cidade. Everaldo, zelador do prédio há 27 anos, está frustrado. Segundo ele, essa é a quarta vez que o mural do artista Di Cavalcanti é pichado. A obra de Di Cavalcanti retrata o trabalho de operários e fica no famoso edifício triângulo, projetado por Oscar Niemeyer, na década de 1950. A Secretaria da Segurança Pública afirmou, que até agora, a Polícia Civil não recebeu denúncia sobre a pichação. A Secretaria Municipal de Cultura disse que não foi comunicada sobre a ocorrência.



