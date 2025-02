Onda de calor continua? Confira a previsão do tempo para esta quarta (12)

A quarta-feira (12) será de chuvas intensas nos estados do Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e Amapá. As capitais Florianópolis, São Paulo e Rio De Janeiro serão as mais quentes do Brasil, com máximas entre os 34°C e os 38°C. À tarde, tem previsão de chuva isolada para as capitais catarinense e paulista.