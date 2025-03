A onda de calor no Rio de Janeiro preocupa os profissionais da saúde. Além dos riscos da exposição ao sol, é preciso ficar atento ao consumo de líquidos e alimentos. O mês de fevereiro foi o mais seco no Rio de Janeiro desde 1997. As temperaturas também bateram recorde histórico: 44ºC. A Prefeitura chegou a acionar, pela primeira vez, o nível 4 de calor, numa escala que vai até 5.



