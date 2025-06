ONU lança campanha para reduzir mortes no trânsito do Brasil

O Brasil lidera as taxas de mortalidade no trânsito nas Américas. Em resposta, a ONU lançou em São Paulo a campanha "Faça uma Escolha Segura", com o objetivo de reduzir pela metade as mortes até 2030. A ação inclui mensagens em painéis digitais e defende rigor na fiscalização do uso de celular e álcool por motoristas, além de melhorias na infraestrutura para pedestres e ciclistas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!