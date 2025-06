Operação contra crime organizado no RJ apreende sete fuzis e tem troca de tiros

Duas operações combateram o crime organizado no Rio de Janeiro. Em uma das ações, a polícia apreendeu sete fuzis e houve tiroteios. Os confrontos começaram em um dos acessos à comunidade. Barricadas foram erguidas para impedir o avanço da Polícia Militar no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na baixada fluminense. Quatro suspeitos morreram no tiroteio, entre eles, Caio Leandro Lopes da Silva, o Scalpe, considerado o chefe do tráfico na região. Em outra operação, desta vez, na zona portuária do Rio, a Polícia Civil prendeu Luiz Alberto Santos de Moura, o Bob do Caju, apontado como chefe do tráfico na zona norte.



