Operação contra imigrantes ilegais deve acontecer no dia seguinte à posse de Trump

Uma operação contra imigrantes ilegais começará em Chicago logo após a posse do presidente Donald Trump. A ação, prevista para durar até o final da semana, envolverá cerca de 200 agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas com foco em indivíduos com antecedentes criminais. Pesquisa do New York Times aponta que 55% dos americanos aprovam a deportação de todos os imigrantes ilegais. Trump confirmou essas operações, ressaltando que as deportações em massa ocorrerão rapidamente, cumprindo promessas de campanha. Ele também deve assinar ordens executivas para enviar tropas à fronteira e retomar a construção do muro entre os EUA e o México. Outro tema é o futuro do TikTok no país; a Suprema Corte validou uma lei que exige que a ByteDance venda operações nos EUA por questões de segurança. Caso a venda não ocorra, o aplicativo pode ser banido. Trump anunciou a possibilidade de adiar a proibição por 90 dias para negociações.