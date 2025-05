Operação padrão provoca fila de cerca de mil caminhões no Porto Seco de Foz do Iguaçu, no PR

Cerca de mil caminhões fazem fila no Porto Seco de Foz do Iguaçu, no Paraná, por conta da operação padrão dos auditores fiscais da Receita Federal, que estão mobilizados há seis meses por reajuste salarial. Antes da paralisação, os veículos eram liberados em, no máximo, três horas. Atualmente, o processo pode levar até três dias. Os auditores reivindicam reposição salarial referente às perdas acumuladas desde 2016. Até o momento, a Receita Federal não se pronunciou oficialmente sobre a mobilização.



