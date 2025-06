Operário desaparecido há dois meses estava escondido em cima de uma árvore em Salvador (BA)

Um operário que estava desaparecido há cerca de três meses foi encontrado em cima de uma árvore, em Salvador (BA). Ao ser encontrado, Sérgio Rodrigo, de 29 anos, se recusou a descer. Sérgio, que é de São Luiz, no Maranhão, trabalhava em uma empresa de energia no interior da Bahia. Após um desentendimento com colegas pediu demissão. No momento do embarque no voo de volta para casa, ele teve um surto e fugiu pela mata do aeroporto de Salvador e nunca mais foi visto. Hoje à tarde (3), a mãe e a esposa dele chegaram a Salvador para ajudar nas negociações. Os militares envolvidos na operação disseram que ele ainda estava em surto psicótico.



