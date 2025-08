Oposição ocupa mesas da Câmara e do Senado em protesto pela prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

O Congresso Nacional retomou as atividades nesta terça-feira (05), depois do recesso de julho, mas as sessões que estavam previstas não foram realizadas. A oposição ocupou as mesas da Câmara e do Senado em protesto pela prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.



