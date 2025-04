Oposição protocola na Câmara pedido de abertura de CPI para apurar fraudes no INSS

A oposição protocolou um pedido de abertura da CPI do INSS na Câmara e tenta pressionar o governo depois da revelação de uma fraude que desviou mais de R$ 6 bilhões de aposentados e pensionistas do INSS. O pedido para criar a CPI foi assinado por 185 deputados de 14 partidos. O documento protocolado na Câmara dos Deputados é liderado por parlamentares do PL. Para sair do papel, a CPI depende de uma decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que ainda é preciso definir como o dinheiro descontado ilegalmente vai ser devolvido.



