Organizadores de concursos de beleza são surpreendidos com inscrição de candidata criada por IA

Os realizadores de um concurso de beleza foram surpreendidos com o material de uma candidata que não existe. Os vídeos e fotos da suposta modelo foram criados com inteligência artificial. Supostamente, Melissa teria se inscrito em um concurso de beleza em São Paulo. Ela dizia ser de São José do Rio Preto, interior paulista. Mas o material chamou a atenção da equipe do evento, que já conta com inscrições de cerca de 3000 candidatas.