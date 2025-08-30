Organizadores de concursos de beleza são surpreendidos com inscrição de candidata criada por IA
Vídeos e fotos criados por inteligência artificial tinham como base o corpo de uma modelo americana
Os realizadores de um concurso de beleza foram surpreendidos com o material de uma candidata que não existe. Os vídeos e fotos da suposta modelo foram criados com inteligência artificial. Supostamente, Melissa teria se inscrito em um concurso de beleza em São Paulo. Ela dizia ser de São José do Rio Preto, interior paulista. Mas o material chamou a atenção da equipe do evento, que já conta com inscrições de cerca de 3000 candidatas.
“Ela dizia que tinha participado de concursos, mas não enviou fotos. E quando entramos em contato, nos bloquearam imediatamente”, conta Eduardo Graboski, diretor do Miss Brasil Internacional SP.
A Melissa não existe, ao menos, como pessoa de carne e osso. Os vídeos e fotos foram criados por inteligência artificial, tendo como base o corpo de uma modelo americana. A conclusão veio depois da análise de um especialista contratado pela organização do concurso.
