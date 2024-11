Pacientes ficam com graves sequelas e até perdem a visão após cirurgias de catarata em clínica no PA

A clínica particular tem convênio com o SUS e fica no distrito de Icoaraci, região metropolitana de Belém. Segundo a Secretaria de Saúde, 81 cirurgias foram feitas em dois mutirões entre junho e julho deste ano. 24 pacientes tiveram infecções nos olhos. Dona Albanise, por exemplo, perdeu o olho esquerdo dias depois do procedimento.