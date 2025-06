Pai de Neymar e presidente do Santos afirmam que querem estender contrato do jogador por mais um ano

A renovação de Neymar com o Santos está muito perto de acontecer. Hoje (9), no lançamento do novo centro de treinamento santista, o pai do craque e o presidente do clube afirmaram que querem estender o vínculo em mais um ano. O atual contrato de Neymar com o Santos vai até 30 de junho e seria prorrogado por mais um ano. Coube ao pai de Neymar anunciar outras duas boas notícias para o time profissional do Santos: um novo local de treino, além da construção de um estádio com capacidade para 25 mil pessoas, em Praia Grande, no litoral paulista. br>

