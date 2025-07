Palmeiras anuncia a contratação do atacante paraguaio Ramón Sosa

O Palmeiras perdeu Estêvão, que agora foi definitivamente para Chelsea, mas anunciou a contratação de outro atacante. É o paraguaio Ramón Sosa, que também veio do futebol inglês. Sosa chega do Nothingham Forest, da primeira divisão inglesa, e assinou contrato até 2030 com o verdão. Ele tem 25 anos e costuma atuar pelo lado esquerdo do ataque. Sosa foi mais um investimento milionário do palmeiras: um custo total de R$ 90 milhões. Com a contratação do paraguaio, o clube chegou ao limite de estrangeiros permitidos no elenco.



