Palmeiras deve anunciar em breve a contratação do paraguaio Ramón Sosa, substituto de Estevão

O Palmeiras está próximo de anunciar a contratação do paraguaio, Ramón Sosa. O atacante seria o substituto de Estevão, que vai jogar pelo Chelsea. Sosa estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, e chegou, hoje (7), ao Brasil para assinar contrato com o Palmeiras. O jogador vai custar cerca de R$ 70 milhões. Ele tem 25 anos e é frequentemente convocado para a seleção do Paraguai.



