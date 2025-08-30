Paraquedista morre depois de salto em Boituva (SP)
Marcelo Sartori não resistiu a acidente durante salto
Um paraquedista morreu depois de um salto em Boituva, interior de São Paulo. Marcelo Sartori era advogado e paraquedista profissional. Ele já se preparava para atingir o solo quando o paraquedas fechou.
Marcelo foi socorrido, mas não resistiu. As causas do acidente serão investigadas. O advogado era filho do desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori.
