Parte da munição usada para matar Vinicius Gritzbach pertencia à PM-SP, aponta laudo

Um laudo do instituto de criminalística apontou que parte da munição usada para matar Vinícius Gritzbach pertencia à Polícia Militar de São Paulo. De acordo com o laudo, 34 tiros foram disparados por dois fuzis, sendo que a origem de alguns era de um lote adquirido pela corporação. Oito atingiram o empresário, que desembarcava no Aeroporto Internacional de São Paulo, em novembro do ano passado, quando foi assassinado.