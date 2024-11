Passageiros do transporte público vivem mais um dia de medo no Rio

A rotina do passageiro de ônibus no Rio de Janeiro se tornou incerta nos últimos dias. Para impedir novamente a ação da polícia, criminosos sequestraram cinco ônibus e usaram como barricadas. Já são 14 veículos invadidos entre quarta (16) e quinta-feira (17). Além da violência e do medo, esses atos criminosos já geraram prejuízo de R$ 70 milhões em menos de dois anos às empresas.