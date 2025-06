Pedreiros encontram túnel que ligava posto de gasolina a banco; suspeita é de uso para assalto

Pedreiros encontraram um túnel que cortava um posto de combustíveis em Sumaré, no interior de São Paulo. O fim do túnel era embaixo de uma agência bancária vizinha ao posto. A polícia acredita que ele seria usado para realizar um assalto. O túnel foi descoberto por acaso. Hoje (26) um pedreiro iniciou o reparo e percebeu que havia algo estranho. A Polícia Militar foi chamada e descobriu que era um acesso subterrâneo até a agência bancária, que fica do outro lado do muro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!