Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil, é anunciado como novo ministro das Comunicações

O presidente Lula sancionou, nesta quinta (10), o orçamento deste ano e reuniu ministros em Brasília para definir o novo indicado para o Ministério das Comunicações. A pasta ficará com o deputado Pedro Lucas Fernandes, que é do União Brasil, do Maranhão, assim como Juscelino. Ele também é uma indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!