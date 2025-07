Perícia confirma que Juliana Marins morreu cerca de 32 horas após primeira queda

A perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, feita no corpo de Juliana Marins, confirmou que ela morreu cerca de 32 horas depois da primeira queda, em uma trilha de um vulcão na Indonésia. A família de Juliana avalia se vai processar o governo do país asiático. As informações sobre o laudo de necrópsia feito no Brasil foram divulgadas na sede da Defensoria Pública da União.



