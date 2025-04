Peru decreta luto nacional pela morte do escritor Mario Vargas Llosa

O Peru decretou luto nacional nesta segunda-feira (14) depois da morte do escritor Mario Vargas Llosa. A presidente do Peru, Dina Boluarte, visitou a casa da família, onde o corpo de Vargas Llosa está sendo velado. O filho, Álvaro, disse que não haverá cerimônia aberta para o público. A morte do escritor foi lembrada por políticos e admiradores. O peruano morreu aos 89 anos em Lima, no Peru.



