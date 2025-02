Pesquisa mostra que o mundo está otimista com o segundo mandato de Trump nos EUA

Uma pesquisa da Fox News revela que 52% dos americanos aprovam a forma como Donald Trump está lidando com o período de transição eleitoral, uma melhora comparada aos 37% de aprovação em 2017. Em um cenário global, pesquisa do conselho europeu de relações exteriores indica otimismo com 85% dos indianos acreditando que o retorno de Trump será benéfico para os Estados Unidos e 84% para a Índia. A Arábia Saudita tem 69% de aprovação, enquanto na Rússia é de 49%. No Brasil, 56% veem o segundo mandato de Trump positivamente para os EUA, mas apenas 43% enxergam benefícios para o Brasil. A pesquisa ouviu mais de 28 mil pessoas em novembro do ano passado e destaca a esperança de avanços econômicos globais e na resolução de conflitos mundiais. A Ucrânia permanece incerta, com apenas 26% dos ucranianos acreditando na ajuda americana, e 56% sem opinião formada.