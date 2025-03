Pesquisadores da UFPA estudam uso de bactérias da Amazônia para criar novos medicamentos

Pesquisadores da Universidade Federal do Pará analisam bactérias encontradas no solo amazônico para desenvolver novos medicamentos. As amostras são coletadas no Parque Estadual do Utinga, em Belém, uma área protegida que preserva a diversidade microbiana. A pesquisa está em fase inicial, mas resultados promissores já surgiram, revelando moléculas desconhecidas com potencial antimicrobiano e antitumoral. Todo o sequenciamento genético é feito em Belém, enquanto futuros testes com seres vivos ocorrerão em Campinas (SP). O objetivo é criar um banco de compostos para acelerar o desenvolvimento de fármacos.



