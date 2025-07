Petrobras e Ibama devem justificar exploração de petróleo na foz do Amazonas até sábado (5)

A Petrobras e o Ibama têm até sábado (5) para apresentarem à Justiça Federal documentos que justifiquem o início dos testes de viabilidade para exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A ação foi protocolada pelo Ministério Público Federal do Amapá, que pede a suspensão da autorização. Os procuradores alegam que a autorização descumpriu normas nacionais e internacionais, sem estudos aprofundados sobre os riscos ao meio ambiente e às comunidades indígenas e tradicionais. Segundo o Ministério Público Federal, laudos técnicos revelaram graves lacunas e problemas de viabilidade, que persistiram mesmo após revisões.



