PF apreende mais de duas toneladas de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo em 2025

Mais de duas toneladas de drogas foram apreendidas em 2025 no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O volume já supera o total de apreensões durante todo o ano de 2024. Entre janeiro e julho, a Polícia Federal apreendeu quase 2,3 mil kg de drogas no aeroporto. 289 pessoas foram presas. Grande parte levava entorpecentes dentro do próprio corpo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!