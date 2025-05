PF descobre que cocaína era enviada do aeroporto do Galeão, no RJ, para a Europa

A Polícia Federal descobriu um esquema de tráfico internacional de drogas. Dois suspeitos foram presos hoje. A cocaína era enviada de um dos principais aeroportos do país, o do Galeão, no Rio de Janeiro, para a Europa. A bagagem, encontrada na casa de um dos alvos da operação, tinha um fundo falso e era usada para esconder as drogas. Ao todo, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em três estados. No Rio de Janeiro, duas pessoas foram presas em flagrante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!