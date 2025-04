PF e CGU fazem operação de combate a fraudes de mais de R$ 6 bilhões no INSS

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União fizeram uma operação para combater fraudes de mais de R$ 6 bilhões em descontos ilegais das contas de beneficiários do INSS. Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU participaram da operação. Ao todo, a Justiça autorizou o cumprimento de 211 mandados de busca e apreensão em 13 estados e no Distrito Federal, além do sequestro de bens avaliados em mais de R$ 1 bilhão, incluindo carros de luxo, dinheiro em espécie, jóias e quadros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!