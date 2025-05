PF investiga grupo que oferecia espionagem e assassinato de autoridades por encomenda

A Polícia Federal investiga uma organização criminosa que oferecia espionagem e assassinatos de autoridades por encomenda. Cinco pessoas foram alvos da operação realizada nesta quarta-feira (28). O grupo se identifica como C4 - 'comando de caça a comunistas, corruptos e criminosos'. Mas segundo a Polícia Federal, os integrantes eram matadores de aluguel. Cinco suspeitos de envolvimento na morte do advogado Roberto Zampieri, em Cuiabá, em 2023, foram alvos da operação. Entre eles o coronel da reserva do Exército, Etevaldo Luiz Caçadini, que seria o líder do grupo. Na casa dele, foi encontrada uma tabela com os valores cobrados pelos crimes.



