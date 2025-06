PF prende a esposa de investigador denunciado na delação de Vinícius Gritzbach

A Polícia Federal prendeu a esposa de um investigador que foi denunciado na delação do empresário Vinícius Gritzbach, executado no Aeroporto de Guarulhos no fim do ano passado. Danielle Bezerra dos Santos tem 29 anos e estava foragida desde fevereiro quando a Justiça aceitou o pedido de prisão feito pelo Ministério Público. Danielle é casada com o investigador Rogério Felício, conhecido como Rogerinho. Na delação premiada Vinícius Gritzbach acusou o policial de ficar com os relógios de luxo dele, após uma busca e apreensão. Para a investigação, Danielle ajudou o marido nos negócios ilegais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!