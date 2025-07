PF prende chefe de quadrilha responsável por trocar etiquetas de bagagens em aeroporto de São Paulo

A Polícia Federal prendeu nesta terça (22) o último integrante de uma organização criminosa responsável por trocar etiquetas de bagagens no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O homem seria responsável por chefiar uma quadrilha que usava o aeroporto para enviar drogas à Europa. O grupo estava envolvido no caso das brasileiras que foram presas com drogas ao desembarcar na Alemanha em 2023. Elas tiveram as bagagens trocadas sem que soubessem.



